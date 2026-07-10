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realitatea.md logorealitatea
10 Июля 2026, 08:58
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Ион Чебан назвал консультации у Санду «спектаклем» и отказался в них участвовать

Партия MAN не будет участвовать в консультациях, инициированных президентом Майей Санду по кандидатуре премьер-министра. Об этом заявил Ион Чебан, назвав эти обсуждения «спектаклем для публики и международных партнеров».

Ион Чебан назвал консультации у Санду «спектаклем» и отказался в них участвовать.
Ион Чебан назвал консультации у Санду «спектаклем» и отказался в них участвовать.

В опубликованном в пятницу заявлении Чебан отметил, что эти консультации лишь «имитируют демократические процессы», поэтому MAN решила не принимать в них участия, передает realitatea.md

Кроме того, он заявил, что в парламентской республике лидер партии, победившей на выборах, должен также взять на себя должность премьер-министра. В этой связи Чебан считает, что председатель PAS Игорь Гросу «обязан занять должность премьер-министра и лично отвечать за результаты».

Лидер MAN также заявил, что партия выступает за проведение досрочных парламентских выборов и считает, что «именно люди должны решать, кто будет руководить страной».

По словам Чебана, официальная позиция формирования вместе с его предложениями будет направлена в письменном виде президенту Майе Санду и представителям международного сообщества.

Напомним, что в пятницу, 10 июля, в администрации президента начинаются консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра. В первый день запланированы встречи с фракциями «Демократия дома», «Наша партия», «Альтернатива», Партии коммунистов и Партии социалистов, а в субботу, 11 июля, глава государства встретится с фракцией PAS.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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