Усатый отказался от консультаций с Санду: "Стране не нужно правительство PAS 4.0".

«Наша партия» не примет участия в консультациях, созванных президентом Майей Санду по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра. Об этом заявил лидер политформирования Ренато Усатый.

«Республике Молдова больше не нужно правительство PAS 4.0. Стране необходимо либо правительство профессионалов, сформированное при участии нескольких парламентских и внепарламентских партий, либо досрочные парламентские выборы», — написал Усатый, цитирует rupor.md

По словам лидера «Нашей партии», подобные консультации имеют смысл только в том случае, если существует реальное намерение найти решение в интересах страны. Он считает, что политические решения принимаются еще до официальных встреч, а предусмотренные Конституцией консультации служат лишь формальным подтверждением уже принятых решений.

В качестве иллюстрации своей позиции Усатый сравнил процесс консультаций со свадьбой, на которой все решения принимаются еще до официальной церемонии.

Лидер «Нашей партии» также вновь заявил, что, по его мнению, будущий премьер-министр будет возглавлять правительство лишь до начала 2027 года. В связи с этим он считает, что Молдове следует готовиться к досрочным парламентским выборам.

Консультации, инициированные президентом Майей Санду, стартуют сегодня, 10 июля. Их цель — определить кандидата на пост премьер-министра для формирования нового правительства.

Ранее об отказе участвовать в консультациях в администрации президента также заявили партия «Национальное альтернативное движение» (MAN) и лидер Партии развития и объединения Молдовы (PDCM) Ион Кику.