theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 17:35
1 406
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Валериу Киверь о «международном сотрудничестве» Тирасполя: Мечтать не вредно

Так он прокомментировал декларацию представителей непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, в которой говорится о «многополярном мире», «Глобальном Юге», углублении сотрудничества с Россией и поддержке от Москвы.

Валериу Киверь о «международном сотрудничестве» Тирасполя: Мечтать не вредно.
Валериу Киверь о «международном сотрудничестве» Тирасполя: Мечтать не вредно.

Киверь заявил, что речь идет о пропаганде в стиле Тирасполя, сообщает rupor.md

«Да, речь идет о так называемом международном сотрудничестве с участием структур Тирасполя. Это новый пример манипуляции, пропаганды в стиле тех, кто находится в Тирасполе. Как говорят, воробей мечтает о просе, или, другими словами, мечтать не вредно», — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что никакого международного сотрудничества с участием структур Тирасполя не существует.

«Не существовало, не существует и не может существовать никакого международного сотрудничества с участием структур Тирасполя, структур, которые незаконно и временно управляют восточными районами Республики Молдова», — заявил Киверь.

Вице-премьер добавил, что визиты иностранных партнеров в Тирасполь имеют другую цель.

«Визиты наших партнеров в Тирасполь включают ряд задач, а самая главная это продвижение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, а также процесса реинтеграции страны», — сказал он.

Киверь отметил, что международные партнеры, которые время от времени посещают Тирасполь, могут подтвердить эту позицию.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте