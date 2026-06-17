Валериу Киверь о «международном сотрудничестве» Тирасполя: Мечтать не вредно.

Так он прокомментировал декларацию представителей непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, в которой говорится о «многополярном мире», «Глобальном Юге», углублении сотрудничества с Россией и поддержке от Москвы.

Киверь заявил, что речь идет о пропаганде в стиле Тирасполя, сообщает rupor.md

«Да, речь идет о так называемом международном сотрудничестве с участием структур Тирасполя. Это новый пример манипуляции, пропаганды в стиле тех, кто находится в Тирасполе. Как говорят, воробей мечтает о просе, или, другими словами, мечтать не вредно», — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что никакого международного сотрудничества с участием структур Тирасполя не существует.

«Не существовало, не существует и не может существовать никакого международного сотрудничества с участием структур Тирасполя, структур, которые незаконно и временно управляют восточными районами Республики Молдова», — заявил Киверь.

Вице-премьер добавил, что визиты иностранных партнеров в Тирасполь имеют другую цель.

«Визиты наших партнеров в Тирасполь включают ряд задач, а самая главная это продвижение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, а также процесса реинтеграции страны», — сказал он.

Киверь отметил, что международные партнеры, которые время от времени посещают Тирасполь, могут подтвердить эту позицию.