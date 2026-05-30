Киверь: Интерес к гражданству РФ в Приднестровье может быть обусловлен социальными выгодами.

Об этом он заявил в программе Realitatea te privește, передает realitatea.md

Вице-премьер подчеркнул, что интерес к российскому гражданству может объясняться прагматическими причинами, особенно среди пожилых людей.

«Я считаю, что те, кто выступает за российское гражданство, прежде всего, ожидают определенные социальные льготы. Граждане прагматичны», — сказал чиновник.

На вопрос, имел ли он в виду финансовые надбавки, предоставляемые Россией пенсионерам Приднестровья, Киверь подтвердил, что это одна из причин интереса к российскому паспорту.

«Я имею в виду эту надбавку, которая не слишком велика, но все же для приднестровских рублей это будет эквивалентно примерно 150 леям. Это не слишком большая сумма, но при определенных условиях, я считаю, люди старшего возраста или уже вышедшие на пенсию могли бы извлечь из этого выгоду», — заявил вице-премьер.

Данные, представленные посольством Российской Федерации в Республике Молдова, указывают на то, что более 20 000 жителей левого берега Днестра ожидают получения российского гражданства, однако эта информация не подтверждается властями Кишинева.

«Я не думаю, что существует большой приток молодых людей, желающих связать свою жизнь с гражданством Российской Федерации. Сегодня перспективы гораздо лучше, паспорт Республики Молдова предлагает гораздо больше преимуществ для профессионального развития и образования», — сказал Валерий Киверь.

По оценкам национальных властей, в Приднестровском регионе проживает около 350 тысяч человек, большинство из которых являются гражданами Республики Молдова.