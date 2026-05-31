Киверь: После 30 лет компромиссов Кишинев выбрал путь постепенной интеграции Приднестровья.

По его словам, такой шаг связан с отсутствием готовности Тирасполя идти на диалог, передает moldova1.md

«Мы демонстрировали и применяли компромиссный подход последние тридцать лет и больше, искали всеобъемлющее политическое решение, но никогда не получили положительного ответа от Тирасполя», — сказал Киверь в эфире передачи Realitatea te privește.

Пока Кишинев искал решения, администрация Тирасполя укрепляла собственные структуры и механизмы работы, подчеркнул вице-премьер. «По этой причине мы решили идти другим путём — интеграцией шаг за шагом, особенно в экономической, таможенной и налоговой сферах. Сейчас Тирасполь, скажем прямо, недоволен нашими односторонними действиями. Но мы делаем их только потому, что не нашли понимания и открытости для переговоров», — добавил вице-премьер.

Согласно планам правительства, до 1 августа 2026 года будет создан Фонд конвергенции, который должен поддерживать в том числе уязвимые группы населения на левом берегу Днестра. С 1 января 2027 года предполагается ввести акцизы и НДС на природный газ и балансирующую электроэнергию. Уже в этом году власти рассматривают возможность применения налогов и акцизов к товарам, не относящимся к первой необходимости, таким как алкоголь, табак и икра. Конечная цель – постепенное расширение налогового пространства Республики Молдова на всей территории страны к 1 января 2030 года.

Напомним, что парламент весной принял поправки, предусматривающие постепенную отмену налоговых льгот для экономических агентов из Приднестровья и создание Фонда конвергенции.