Киверь: Демилитаризация Приднестровья необходима для урегулирования конфликта.

«Это ключевой шаг для продвижения реального процесса урегулирования и реинтеграции страны», — заявил Киверь, передает rupor.md

Он подчеркнул, что Кишинёв рассматривает поддержание мира на обоих берегах Днестра как приоритет, при этом настаивая на уважении суверенитета Молдовы.

«Мир и стабильность остаются приоритетом правительства, но они должны сопровождаться уважением территориальной целостности Республики Молдова», — отметил он.

По словам чиновника, в диалоге с Тирасполем обсуждаются вопросы прав человека, свободного передвижения и гуманитарные проблемы.

«На повестке дня остаются вопросы свободного передвижения, прав человека и освобождения незаконно удерживаемых лиц», — сказал Киверь.

Также он сообщил о поддержке со стороны ряда стран, включая США, Канаду, Турцию, Украину и государства Северной Европы, в вопросе мирного урегулирования и евроинтеграции Молдовы.