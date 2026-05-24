Киверь: Демилитаризация Приднестровья необходима для урегулирования конфликта
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валерий Киверь заявил на заседании ОБСЕ в Вене, что демилитаризация Приднестровья является необходимым условием для продвижения процесса урегулирования конфликта.
«Это ключевой шаг для продвижения реального процесса урегулирования и реинтеграции страны», — заявил Киверь, передает rupor.md
Он подчеркнул, что Кишинёв рассматривает поддержание мира на обоих берегах Днестра как приоритет, при этом настаивая на уважении суверенитета Молдовы.
«Мир и стабильность остаются приоритетом правительства, но они должны сопровождаться уважением территориальной целостности Республики Молдова», — отметил он.
По словам чиновника, в диалоге с Тирасполем обсуждаются вопросы прав человека, свободного передвижения и гуманитарные проблемы.
«На повестке дня остаются вопросы свободного передвижения, прав человека и освобождения незаконно удерживаемых лиц», — сказал Киверь.
Также он сообщил о поддержке со стороны ряда стран, включая США, Канаду, Турцию, Украину и государства Северной Европы, в вопросе мирного урегулирования и евроинтеграции Молдовы.