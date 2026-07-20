theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
protv.md logoprotv
20 Июля 2026, 08:33
15 437
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В случае назначения Виктории Белоус министром ее место в парламенте займет Виктор Мэтрэгуна

Депутат PAS Виктория Белоус, предложенная Василе Тофаном на должность министра финансов, может покинуть парламент, в случае если новое правительство получит вотум доверия.

В случае назначения Белоус министром ее место в парламенте займет Виктор Мэтрэгуна.
В случае назначения Белоус министром ее место в парламенте займет Виктор Мэтрэгуна.

Согласно избирательной процедуре, если Виктория Белоус получит поддержку парламента и войдет в состав правительства, ее мандат депутата должен перейти следующему кандидату в списке партии PAS по итогам парламентских выборов 2025 года, пишет protv.md

Речь идет о Викторе Мэтрэгуне — юристе по профессии, который занимает 73-е место в избирательном списке PAS.

Согласно информации, опубликованной партией, Виктор Мэтрэгуна является руководителем территориального офиса Оргеев Канцелярии правительства и родом из Оргеевского района. На этой должности он отвечает за координацию деятельности учреждения на территориальном уровне, а также за контроль соблюдения законодательства органами местного публичного управления.

Мэтрэгуна имеет опыт работы в государственном управлении, участвуя в координации служб общественного развития и контроле законности решений, принимаемых местными властями первого и второго уровня.

Помимо работы в государственном секторе, Виктор Мэтрэгуна также занимается частным бизнесом — является основателем семейного предприятия.

В 2025 году он прошел обучение в магистратуре по направлению борьбы с коррупцией, укрепив подготовку в области добропорядочности и эффективного управления.

Если Виктор Мэтрэгуна откажется от депутатского мандата, следующим кандидатом в списке PAS станет экономист Андриан Талмач.

Источник
protv.md logoprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте