В случае назначения Виктории Белоус министром ее место в парламенте займет Виктор Мэтрэгуна

Депутат PAS Виктория Белоус, предложенная Василе Тофаном на должность министра финансов, может покинуть парламент, в случае если новое правительство получит вотум доверия.

Согласно избирательной процедуре, если Виктория Белоус получит поддержку парламента и войдет в состав правительства, ее мандат депутата должен перейти следующему кандидату в списке партии PAS по итогам парламентских выборов 2025 года, пишет protv.md

Речь идет о Викторе Мэтрэгуне — юристе по профессии, который занимает 73-е место в избирательном списке PAS.

Согласно информации, опубликованной партией, Виктор Мэтрэгуна является руководителем территориального офиса Оргеев Канцелярии правительства и родом из Оргеевского района. На этой должности он отвечает за координацию деятельности учреждения на территориальном уровне, а также за контроль соблюдения законодательства органами местного публичного управления.

Мэтрэгуна имеет опыт работы в государственном управлении, участвуя в координации служб общественного развития и контроле законности решений, принимаемых местными властями первого и второго уровня.

Помимо работы в государственном секторе, Виктор Мэтрэгуна также занимается частным бизнесом — является основателем семейного предприятия.

В 2025 году он прошел обучение в магистратуре по направлению борьбы с коррупцией, укрепив подготовку в области добропорядочности и эффективного управления.

Если Виктор Мэтрэгуна откажется от депутатского мандата, следующим кандидатом в списке PAS станет экономист Андриан Талмач.