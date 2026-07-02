В парламенте назначили нового председателя комиссии по экономике и бюджету.

Депутат от фракции PAS Виктория Белоус стала новым председателем парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Соответствующий проект постановления был одобрен парламентом на заседании в четверг, 2 июля, передает noi.md

Виктория Белоус была назначена на эту должность после того, как депутат Раду Мариан объявил об отставке с поста председателя комиссии.

Белоус имеет юридическое образование и степень магистра в области публичного управления. Ранее она занимала должность министра финансов.

Также Виктория Белоус 17 лет работала в Государственной налоговой службе, где занимала разные должности — от инспектора до заместителя директора.

На том же заседании депутаты одобрили еще один проект постановления, согласно которому Виктория Белоус была включена в состав Постоянного бюро парламента.