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noi.md logonoi
2 Июля 2026, 21:26
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В парламенте назначили нового председателя комиссии по экономике и бюджету

Депутат от фракции PAS Виктория Белоус стала новым председателем парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

В парламенте назначили нового председателя комиссии по экономике и бюджету.
В парламенте назначили нового председателя комиссии по экономике и бюджету.

Соответствующий проект постановления был одобрен парламентом на заседании в четверг, 2 июля, передает noi.md

Виктория Белоус была назначена на эту должность после того, как депутат Раду Мариан объявил об отставке с поста председателя комиссии.

Белоус имеет юридическое образование и степень магистра в области публичного управления. Ранее она занимала должность министра финансов. 

Также Виктория Белоус 17 лет работала в Государственной налоговой службе, где занимала разные должности — от инспектора до заместителя директора. 

На том же заседании депутаты одобрили еще один проект постановления, согласно которому Виктория Белоус была включена в состав Постоянного бюро парламента.

Источник
noi.md logonoi
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