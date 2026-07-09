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tvrmoldova.md logotvrmoldova
9 Июля 2026, 20:00
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В шорт-листе PAS на пост премьера четыре фамилии: Спатарь, Осмокеску, Тофан и Гросу

Окончательное решение будет принято в пятницу. Об этом сообщил председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу.

В шорт-листе PAS на пост премьера 4 фамилии: Спатарь, Осмокеску, Тофан и Гросу.
В шорт-листе PAS на пост премьера 4 фамилии: Спатарь, Осмокеску, Тофан и Гросу.

Игорь Гросу подтвердил, что Евгений Осмокеску, Марчел Спатарь и Василе Тофан входят в шорт-лист PAS на должность премьер-министра. Председатель парламента также включил в список возможных кандидатов и себя, сообщает tvrmoldova.md

— Все кандидатуры, которые вы назвали, обсуждаются.

— Господин Осмокеску тоже?

— Марчел Спатарь тоже?

— Вы только что назвали три кандидатуры, на этом и остановимся. А меня? Я ведь тоже могу обидеться и уйти? - сказал Гросу во время общения с журналистами. 

Марчел Спатарь также подтвердил, что его кандидатура также обсуждалась.

«Обсуждалось несколько кандидатур, в том числе и моя. Поскольку я возглавляю парламентскую комиссию по европейской интеграции, а европейская интеграция остается приоритетом №1 для Республики Молдова, вполне естественно, что мое имя фигурирует в этих обсуждениях».

Один из возможных кандидатов, Василе Тофан, ранее представил свое видение реформирования государства, предложив 12 конкретных направлений изменений.

«Пациенту с пневмонией, который буквально задыхается, не дают малиновый чай. Ему назначают антибиотики, кислород и, если необходимо, интенсивную терапию», - сказал Тофан, говоря о своем видении решения проблем в стране.

План Тофана, вдохновленный моделью президента Аргентины Хавьера Милея, уже вызвал критику.

Оппозиция тем временем заявила о возможности поддержать кандидатуру Игоря Гросу.

«У господина Гросу есть уникальный шанс быть избранным голосами всех 100 депутатов. Вполне возможен вариант, при котором мы предложим его кандидатуру, чтобы посмотреть, как госпожа президент откажет господину Гросу», - сказал депутат от "Демократии дома" Александр Вершинин.

«Пусть будут осторожны со своими желаниями. В пятницу мы определимся, кто станет кандидатом», - ответил на это Гросу.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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