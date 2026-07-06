Блогер: Адриан Бэлуцел — кандидат PAS на пост премьер-министра.

На данный момент PAS публично не комментировала эти заявления и не объявляла официально, кого партия выдвинет на должность премьер-министра, сообщает unimedia.info

«Нужно внимательнее относиться к токсичным источникам, которые постоянно заваливают нас спекуляциями, даже если иногда им и удается ухватить какую-то утечку информации. Консультации еще только предстоят, а кандидаты пока не определены», — заявил Бэлуцел.

Напомним, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку в конце прошлой недели.

"В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти," - прокомментировал он свое решение.

Президент Майя Санду объявила о проведении консультаций с партиями по вопросу назначения премьера. Некоторые оппозиционные политформирования уже заявили, что на встречу с президентом не пойдут.