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noi.md logonoi
5 Июля 2026, 16:15
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Стояногло о новом премьере: Власти нужен не глава Кабмина, а политический громоотвод

Процесс назначения нового премьер-министра Республики Молдова вызывает скептическую реакцию со стороны оппозиции.

Стояногло о новом премьере: Власти нужен не глава Кабмина, а политический громоотвод.
Стояногло о новом премьере: Власти нужен не глава Кабмина, а политический громоотвод.

Депутат от партии «Альтернатива» Александр Стояногло выступил с критической публикацией в социальных сетях, заявив, что будущий глава исполнительной власти не получит реальной свободы действий, а будет использован исключительно как щит для правящей команды, передает noi.md

По мнению парламентария, профиль следующего руководителя правительства уже предопределен тактическими интересами власти, где главной целью является ограждение института президентства от растущего общественного недовольства. 

«Кто станет следующим премьер-министром? Скорее всего, власти нужен уже не премьер, а политический громоотвод. Человек, готовый принять на себя все удары, чтобы они не дошли до Президентуры. Даже ценой собственной политической карьеры. И они, безусловно, такого найдут», — отметил Александр Стояногло. 

При этом политик предупредил, что подобная антикризисная стратегия не решит структурных проблем, с которыми сталкивается республика, а лишь отсрочит политическую развязку. 

«Проблема в том, что громоотвод не останавливает грозу. Он лишь пропускает её через себя», — заключил депутат.

Источник
noi.md logonoi
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