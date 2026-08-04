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Infotag.md logoInfotag
4 Августа 2026, 16:55
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В Приднестровье возмущены снижением сброса воды с ГЭС без согласования

Приднестровские власти выразили недовольство решением Днестровской комиссии Молдовы и Украины снизить сброс воды с Новоднестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду.

В Приднестровье возмущены снижением сброса воды с ГЭС без согласования.
В Приднестровье возмущены снижением сброса воды с ГЭС без согласования.

С таким заявлением выступило в частности "министерство сельского хозяйства и природных ресурсов" непризнанной республики в связи с «критическим снижением уровня воды в Днестре, что создаёт угрозу стабильной работе агропромышленного комплекса» региона, сообщает infotag.md

Согласно сообщению, дальнейшее снижение уровня воды «может привести к остановке насосных станций мелиоративного комплекса, что поставит под угрозу подачу воды для орошения и способно вызвать гибель сельскохозяйственных культур, значительные экономические потери и риски для продовольственной безопасности».

 «Во избежание экологической, техногенной и гуманитарной катастроф необходимо сохранить сбросные расходы воды Новоднестровской ГЭС на уровне от 100 м3/с и более.  Все меры по регулированию Днестра необходимо согласовывать, однако решение, принятое 31 июля на заседании комиссии, прямо влияющее на ситуацию в Приднестровье, принято вне диалога с Тирасполем», - возмутились в Тирасполе.

Согласно местным СМИ, внешнеполитическое ведомство региона направило письмо в адрес политпредставителя Молдовы Валериу Киверя, а также участников несуществующего формата «5+2». В нем указано, что решение Днестровской комиссии снизить сброс воды до 85 м3/с «принято без учёта мнения Приднестровья, игнорируя работу экспертных групп по вопросам экологии», а сокращение сброса грозит «гуманитарным, экологическим и экономическим кризисом». 

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