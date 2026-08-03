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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 17:06
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Уровень Новоднестровского водохранилища снизился более чем на метр за месяц

Уровень воды в Новоднестровском водохранилище за сутки снизился еще на 6 сантиметров и достиг 112,95 метра. За последний месяц водохранилище потеряло более метра, сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

Уровень Новоднестровского водохранилища снизился более чем на метр за месяц.
Уровень Новоднестровского водохранилища снизился более чем на метр за месяц.

Приток воды остается крайне низким, 41 кубометр в секунду, тогда как сброс составляет 85 кубометров в секунду. Из-за этого уровень Днестра может снизиться еще на 10–15 сантиметров, передает rupor.md

Если вода в водохранилище достигнет критической отметки, объем сброса придется ограничить количеством поступающей воды. При нынешнем притоке это означало бы его сокращение примерно вдвое.

Первые анализы воды, взятой возле водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ, показали, что все показатели находятся в норме. Результаты проб со станции в Косэуцах пока не готовы.

Инспекция по охране окружающей среды проверяет соблюдение разрешенных объемов забора воды. «Apele Moldovei» продолжает обмениваться данными с украинской стороной и рассматривать технические меры на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Компания Apă-Canal Chișinău получила еще четыре мотопомпы общей производительностью 4000 кубометров воды в час. Вместе с переданной ранее установкой столица получила пять мотопомп общей мощностью 5200 кубометров в час.

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Источник
rupor.md logorupor
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