Уровень Новоднестровского водохранилища снизился более чем на метр за месяц.

Уровень воды в Новоднестровском водохранилище за сутки снизился еще на 6 сантиметров и достиг 112,95 метра. За последний месяц водохранилище потеряло более метра, сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

Приток воды остается крайне низким, 41 кубометр в секунду, тогда как сброс составляет 85 кубометров в секунду. Из-за этого уровень Днестра может снизиться еще на 10–15 сантиметров, передает rupor.md

Если вода в водохранилище достигнет критической отметки, объем сброса придется ограничить количеством поступающей воды. При нынешнем притоке это означало бы его сокращение примерно вдвое.

Первые анализы воды, взятой возле водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ, показали, что все показатели находятся в норме. Результаты проб со станции в Косэуцах пока не готовы.

Инспекция по охране окружающей среды проверяет соблюдение разрешенных объемов забора воды. «Apele Moldovei» продолжает обмениваться данными с украинской стороной и рассматривать технические меры на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Компания Apă-Canal Chișinău получила еще четыре мотопомпы общей производительностью 4000 кубометров воды в час. Вместе с переданной ранее установкой столица получила пять мотопомп общей мощностью 5200 кубометров в час.