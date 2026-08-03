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logos.press.md logologos
3 Августа 2026, 08:36
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Ион Чебан: В Кишиневе будет вода

На фоне объявленной помощи, предоставляемой столице со стороны центральных властей, муниципальные службы продемонстрировали подготовку автопарка, задействованного в водоснабжении.

Ион Чебан: В Кишиневе будет вода.
Ион Чебан: В Кишиневе будет вода.

Как сообщают в примэрии, в муниципии подготовлено и определено 213 точек для размещения резервуаров и распределения воды во всех районах столицы, сообщает logos-press.md

В их число входят:

— 75 общественных мест;

— 108 детских садов;

— 30 медицинских учреждений;

а также десятки других стратегически важных объектов.

Кроме того, в распоряжении муниципия имеется 253 еврокуба, 20 цистерн и 45 специальных автомобилей.

Имеющиеся ресурсы позволяют организовать транспортировку и распределение воды среди населения, в детские сады, больницы и другие учреждения социальной значимости, сообщают также столичные власти.

«Учитывая обстоятельства, мы делаем всё возможное, чтобы быть готовыми во всех отношениях, — уверяет примар. — Помимо работ, проводимых в течение последних двух недель на водозаборной станции (в Вадул-луй-Водэ), мы подготовили планы действий и необходимую технику».

Ранее Ион Чебан призвал созвать Высший совет безопасности из-за сокращенных Украиной  сбросов воды из Новоднестровского водохранилища и возможных проблем в столице.

В то же время, премьер-министр Василе Тофан заявил о  предоставлении столичному муниципию  высокопроизводительных мотопомп для усиления мощностей водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ.


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Источник
logos.press.md logologos
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