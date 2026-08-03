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unimedia.info logounimedia
3 Августа 2026, 14:06
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Власти призвали жителей Молдовы экономить воду на фоне засухи

Инспекторат по охране окружающей среды предупредил, что Молдова переживает критический гидрологический период из-за сильной засухи, низкого уровня воды в реках Днестр и Прут, а также из-за аномальной жары.

Власти призвали жителей Молдовы экономить воду на фоне засухи.
Власти призвали жителей Молдовы экономить воду на фоне засухи.

Ведомство призвало граждан экономить воду и соблюдать меры пожарной безопасности, сообщает unimedia.info

По данным инспектората, сильная гидрологическая засуха, крайне низкий уровень воды в Днестре и Пруте, а также прогнозируемая жара до 38 градусов создают серьезную нагрузку на водные ресурсы, экосистемы и сельское хозяйство.

В этих условиях вода становится особенно ценным ресурсом, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что каждый сэкономленный литр помогает сохранить имеющиеся запасы и обеспечить потребности населения, аграрного сектора и окружающей среды.

Кроме того, высокие температуры и сухая растительность значительно повышают риск возникновения природных пожаров. Инспекторат предупредил, что разведение огня на открытой местности, сжигание растительных остатков и оставленные без присмотра костры могут привести к серьезным последствиям для окружающей среды, биоразнообразия и имущества.

Власти призвали граждан:

  • экономить воду и избегать ее нерационального использования;
  • не загрязнять реки, озера и источники;
  • не поджигать сухую растительность и не оставлять огонь без присмотра;
  • сообщать властям о случаях загрязнения водоемов и возгорания растительности.
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Источник
unimedia.info logounimedia
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