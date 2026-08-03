Власти призвали жителей Молдовы экономить воду на фоне засухи.

Инспекторат по охране окружающей среды предупредил, что Молдова переживает критический гидрологический период из-за сильной засухи, низкого уровня воды в реках Днестр и Прут, а также из-за аномальной жары.

Ведомство призвало граждан экономить воду и соблюдать меры пожарной безопасности, сообщает unimedia.info

По данным инспектората, сильная гидрологическая засуха, крайне низкий уровень воды в Днестре и Пруте, а также прогнозируемая жара до 38 градусов создают серьезную нагрузку на водные ресурсы, экосистемы и сельское хозяйство.

В этих условиях вода становится особенно ценным ресурсом, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что каждый сэкономленный литр помогает сохранить имеющиеся запасы и обеспечить потребности населения, аграрного сектора и окружающей среды.

Кроме того, высокие температуры и сухая растительность значительно повышают риск возникновения природных пожаров. Инспекторат предупредил, что разведение огня на открытой местности, сжигание растительных остатков и оставленные без присмотра костры могут привести к серьезным последствиям для окружающей среды, биоразнообразия и имущества.

Власти призвали граждан: