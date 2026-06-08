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rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 21:07
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В парламенте прошла первая двусторонняя встреча депутатов Молдовы и Люксембурга

В парламенте Молдовы состоялась встреча с группой депутатов из Люксембурга. Это первый двусторонний визит на парламентском уровне между Молдовой и Люксембургом.

В парламенте прошла первая двусторонняя встреча депутатов Молдовы и Люксембурга.
В парламенте прошла первая двусторонняя встреча депутатов Молдовы и Люксембурга.

В делегацию вошли члены комиссии по иностранным и европейским делам, сотрудничеству, внешней торговле и Большому региону, а также комиссии по обороне Палаты депутатов Люксембурга, передает rupor.md

Гости встретились с членами комиссии по европейской интеграции, которую возглавляет зампредседателя парламента Дойна Герман, а также с депутатами группы дружбы с Люксембургом под руководством Вирджилиу Пысларюка.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничество в контексте европейской интеграции Молдовы.

Источник
rupor.md logorupor
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