В парламенте прошла первая двусторонняя встреча депутатов Молдовы и Люксембурга.

В делегацию вошли члены комиссии по иностранным и европейским делам, сотрудничеству, внешней торговле и Большому региону, а также комиссии по обороне Палаты депутатов Люксембурга, передает rupor.md

Гости встретились с членами комиссии по европейской интеграции, которую возглавляет зампредседателя парламента Дойна Герман, а также с депутатами группы дружбы с Люксембургом под руководством Вирджилиу Пысларюка.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничество в контексте европейской интеграции Молдовы.