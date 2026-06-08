8 Июня 2026, 21:07
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В парламенте прошла первая двусторонняя встреча депутатов Молдовы и Люксембурга
В парламенте Молдовы состоялась встреча с группой депутатов из Люксембурга. Это первый двусторонний визит на парламентском уровне между Молдовой и Люксембургом.
В делегацию вошли члены комиссии по иностранным и европейским делам, сотрудничеству, внешней торговле и Большому региону, а также комиссии по обороне Палаты депутатов Люксембурга, передает rupor.md
Гости встретились с членами комиссии по европейской интеграции, которую возглавляет зампредседателя парламента Дойна Герман, а также с депутатами группы дружбы с Люксембургом под руководством Вирджилиу Пысларюка.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничество в контексте европейской интеграции Молдовы.