Народное собрание Гагаузии назначило выборы депутатов на 15 ноября.

Народное собрание Гагаузии утвердило новую дату выборов в местный законодательный орган. Депутаты единогласно проголосовали за проведение голосования 15 ноября 2026 года.

Решение приняли 3 июля, до вердикта Конституционного суда по запросу министерства юстиции. Ведомство просит проверить законность ряда положений, касающихся Гагаузии, в том числе норм об организации выборов в регионе, передает rupor.md

Ранее Народное собрание уже пыталось утвердить порядок проведения будущих выборов. Проект должны были рассмотреть 2 июня, а его положения планировали применить только один раз, на ближайшем голосовании. Однако тогда документ не приняли. Заседание сорвалось после споров между местными депутатами и представителями команды Шора, а затем выяснилось, что в зале нет кворума.

После этого исполняющий обязанности председателя Народного собрания Николай Орманджи подал в отставку. 3 июля депутаты приняли его заявление и избрали новым председателем Валентина Гайдаржи.