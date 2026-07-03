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rupor.md logorupor
3 Июля 2026, 21:00
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Народное собрание Гагаузии назначило выборы депутатов на 15 ноября

Народное собрание Гагаузии утвердило новую дату выборов в местный законодательный орган. Депутаты единогласно проголосовали за проведение голосования 15 ноября 2026 года.

Народное собрание Гагаузии назначило выборы депутатов на 15 ноября.
Народное собрание Гагаузии назначило выборы депутатов на 15 ноября.

Решение приняли 3 июля, до вердикта Конституционного суда по запросу министерства юстиции. Ведомство просит проверить законность ряда положений, касающихся Гагаузии, в том числе норм об организации выборов в регионе, передает rupor.md

Ранее Народное собрание уже пыталось утвердить порядок проведения будущих выборов. Проект должны были рассмотреть 2 июня, а его положения планировали применить только один раз, на ближайшем голосовании. Однако тогда документ не приняли. Заседание сорвалось после споров между местными депутатами и представителями команды Шора, а затем выяснилось, что в зале нет кворума.

После этого исполняющий обязанности председателя Народного собрания Николай Орманджи подал в отставку. 3 июля депутаты приняли его заявление и избрали новым председателем Валентина Гайдаржи.

Источник
rupor.md logorupor
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