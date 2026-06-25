Усатый, Костюк и Додон являются лидерами по подписчикам в Facebook.

Депутаты активно используют Facebook, но значительная часть их публикаций связана не с объяснением законов и решений парламента, а с политическим продвижением, личными сообщениями и конфликтной риторикой.

Такие данные приводит Promo-LEX в анализе активности парламентариев в соцсети, передает rupor.md

Организация изучила 9 919 публикаций депутатов, находившихся в должности на 1 января 2026 года. Мониторинг охватывает период до 31 мая.

Из 4 561 публикации, которые Promo-LEX отнесла к основным категориям, 1 548 касались законодательного процесса. Почти столько же, 1 540 постов, были связаны с политическим продвижением. Еще 990 публикаций носили личный или социальный характер, а чисто информационных сообщений было 483.

В Promo-LEX отмечают, что депутаты могли бы чаще объяснять законодательные инициативы, работу комиссий, консультации с гражданами и последствия принятых решений. Сейчас же Facebook для многих парламентариев остается не только каналом коммуникации с избирателями, но и площадкой для продвижения собственного политического образа.

Отдельно организация оценила тональность публикаций. Большинство постов были нейтральными, однако более 36% сообщений имели конфликтный или радикальный тон. Радикальные публикации составили 4,4% от общего числа.

Самая большая аудитория среди депутатов в Facebook у Ренато Усатого, около 347 тыс. подписчиков. Далее следуют Василий Костюк - 209 тысяч и Игорь Додон - 205 тысяч.

При этом по вовлеченности лидирует не Усатый, а Костюк. Его публикации собрали более 1,23 млн реакций, комментариев и репостов. Далее идут Додон, Людмила Адамчук, Усатый и Игорь Гросу.

У четырех депутатов и вовсе нет страниц или профилей в Facebook. Речь идет об Алле Пилипецкой, Габриеле Куневой, Валерие Мудуке и Владимире Воронине.