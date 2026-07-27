В парламенте предложили отказаться от внешних членов Наблюдательного совета НБМ.

Депутат Ана Цуркан-Оборок зарегистрировала законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон о Национальном банке Молдовы путем исключения из состава Наблюдательного совета членов, не являющихся сотрудниками учреждения.

Согласно проекту, статья 23 закона будет изменена таким образом, чтобы все четыре члена Наблюдательного совета были исключительно сотрудниками Национального банка Молдовы (НБМ), сообщает logos-press.md

В пояснительной записке отмечается, что нынешняя структура Наблюдательного совета, состоящего из семи членов, четверо из которых являются внешними по отношению к учреждению лицами, была введена в 2015 году в рамках реформы корпоративного управления после банковского кризиса 2014–2015 годов.

Автор законопроекта считает, что действующий механизм представляет собой «излишнюю и дублирующую структуру» по отношению к уже существующим органам управления Национального банка, прежде всего Исполнительному комитету, и может использоваться как инструмент влияния на деятельность учреждения.

«Предлагается вернуться к модели организации, действовавшей до 2015 года», — говорится в документе.

Как отмечается в обосновании инициативы, исключение внешних членов позволит упростить структуру управления НБМ и сократить расходы на ее содержание. Автор проекта утверждает, что существующая модель влечет за собой «чрезмерные расходы», а возврат к прежней системе позволит отказаться от затрат, которые считаются необоснованными.

В анализе воздействия указано, что законопроект направлен на повышение эффективности работы государственного сектора за счет сокращения числа должностей, признанных необоснованными, и упрощения системы управления Национальным банком Молдовы.

В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования в «Официальном мониторе Республики Молдова», а Национальный банк получит 30 дней для приведения своих нормативных актов в соответствие с новыми положениями.