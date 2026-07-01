Нацбанк Молдовы закончил 2025 год с убытком почти в 900 млн леев.

Национальный банк Молдовы (НБМ) завершил 2025 год с убытком в 873 млн леев, тогда как годом ранее регулятор получил рекордную чистую прибыль в 6 млрд леев.

За год финансовый результат ухудшился почти на 7 млрд леев, следует из опубликованной финансовой отчетности, сообщает logos-press.md

Главный удар по итогам года нанесли валютные операции. Если в 2024 году сделки, курсовые разницы и переоценка валютных активов и драгоценных металлов принесли НБМ 3,32 млрд леев прибыли, то в 2025 году они обернулись убытком в 2,78 млрд леев.

Сократились и доходы от управления резервами. Чистый процентный доход Нацбанка снизился с 3,35 млрд до 2,42 млрд леев. Доходы от краткосрочных размещений упали почти вдвое — с 586,3 млн до 290,5 млн леев, а доходы по ценным бумагам уменьшились на 13,7%, до 2,81 млрд леев.

Несмотря на отрицательный финансовый результат, НБМ рассчитывает на прибыль, подлежащую распределению, в размере 1,82 млрд леев против 3,22 млрд леев годом ранее. Этот показатель рассчитывается после специальных корректировок, предусмотренных законодательством.