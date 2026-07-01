В Нацбанке Молдовы на 21% увеличились расходы на зарплаты сотрудников.

Национальный банк Молдовы (НБМ) увеличил расходы на персонал в 2025 году почти на 85 млн леев по сравнению с предыдущим годом.

Согласно аудированной финансовой отчетности, в прошлом году учреждение потратило на сотрудников 485,6 млн леев, что на 21% больше, чем 400,8 млн леев в 2024 году. В НБМ заявляют, что рост связан с увеличением численности персонала на 8% после передачи в его ведение сектора страхования и микрофинансирования, сообщает bani.md

Основная часть увеличения приходится на фонд оплаты труда, который вырос с 311,1 млн леев до 376,5 млн леев. Таким образом, зарплатные выплаты центробанка увеличились более чем на 65 млн леев за один год. Также обязательные взносы на социальное страхование выросли с 89,1 млн до 108,5 млн леев.

В отчете НБМ объясняется, что корректировка расходов связана с изменением системы оплаты труда с 1 января 2025 года. По данным учреждения, зарплаты были пересмотрены для поддержания уровня вознаграждения сотрудников «не ниже уровня оплаты аналогичных должностей по сложности и влиянию в банковском секторе и/или на рынке специализированных услуг». Корректировка была проведена с учетом индекса роста средней номинальной заработной платы, публикуемого Национальным бюро статистики.

Рост расходов на персонал произошел в год, когда НБМ зафиксировал бухгалтерский убыток в 873 млн леев, после рекордной прибыли более 6 млрд леев в 2024 году. Однако в банке отмечают, что финансовый результат был в основном обусловлен валютными разницами и переоценкой финансовых активов, а не операционной деятельностью.