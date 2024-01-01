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bani.md logobani
1 Июля 2026, 07:27
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Объём наличных в обращении в Молдове увеличился за год почти на 6 млрд леев

Об этом сообщает Национальный банк Молдовы (НБМ).

Объём наличных в обращении в Молдове увеличился за год почти на 6 млрд леев.
Объём наличных в обращении в Молдове увеличился за год почти на 6 млрд леев.

Согласно отчётности, стоимость банкнот и монет в обращении на конец 2025 года составила 54,44 миллиарда леев, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 48,55 миллиарда леев. Таким образом, за один год объём наличных в экономике вырос примерно на 5,89 миллиарда леев, или почти на 12%, пишет bani.md

Увеличение наличных в обращении объясняется как повышенным спросом на ликвидность со стороны экономических агентов, так и расширением денежной массы на фоне корректировки денежно-кредитной политики НБМ в течение года.

Одновременно центральный банк сократил объём операций по стерилизации избыточной ликвидности. Остаток сертификатов, выпущенных НБМ, снизился с 9,77 миллиарда леев до 4,23 миллиарда леев. Это означает, что с рынка было изъято более чем на 5,5 миллиарда леев меньше ресурсов по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, кредиты, предоставленные НБМ коммерческим банкам и другим контрагентам, выросли с 188,2 миллиона леев до почти 1,5 миллиарда леев — рост почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом.

Общая сумма активов Национального банка на конец 2025 года составила 120,8 миллиарда леев, что незначительно ниже показателя 2024 года, когда активы достигали 121,7 миллиарда леев.

Источник
bani.md logobani
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