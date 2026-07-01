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rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 15:16
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В парламенте предложат денонсировать еще одно соглашение СНГ

Парламентская комиссия по внешней политике предложит пленуму денонсировать соглашение о межбиблиотечном обмене в СНГ.

В парламенте предложат денонсировать еще одно соглашение СНГ.
В парламенте предложат денонсировать еще одно соглашение СНГ.

Соглашение регулирует физический обмен публикациями между фондами национальных библиотек стран СНГ. С инициативой о денонсации выступило Министерство культуры, передает rupor.md

В ведомстве считают, что документ больше не нужен, поскольку большинство обменов и механизмов библиотечного сотрудничества сейчас проходят в цифровом формате. Кроме того, система, предусмотренная соглашением, требует больших расходов на международную отправку физических публикаций.

Национальная библиотека Молдовы сможет продолжить международное сотрудничество, в том числе с библиотеками стран СНГ, через профессиональные международные сети. Среди них IFLA, Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, и EBLIDA, Европейское бюро библиотечных, информационных и документационных ассоциаций.

В парламенте также указали, что сохранение механизмов СНГ больше не считают необходимым с учетом геополитической ситуации в регионе и переориентации внешних приоритетов Молдовы.

Соглашение подписали в 1999 году в Ростове. Вместе с ним предлагается денонсировать и дополнительный протокол.

Инициатива входит в процесс пересмотра договоров, заключенных на платформе СНГ, и связана с приведением национальной политики в соответствие со стандартами Евросоюза.

Источник
rupor.md logorupor
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