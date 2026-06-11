Молдова денонсировала еще одно соглашение в рамках СНГ.

Инициатива исходила от Министерства культуры. Министр Кристиан Жардан подчеркнул, что договор оказался неэффективным для интересов Молдовы: страна не получала помощи из фонда, не производила платежей и не имела финансовых обязательств. Денонсация не повлечёт финансово‑экономических последствий, уверены в правительстве, передает tv8.md со ссылкой на moldpres.md

По словам министра, Молдова сосредотачивается на партнёрствах с Европейским союзом и другими международными программами, такими как Orizont Europa, «Творческая Европа» и культурные маршруты Совета Европы, которые обеспечивают более значимую поддержку, чем инструменты СНГ.

Соглашение, подписанное в 2006 году, создавал фонд для финансирования совместных проектов в области культуры, образования, науки, спорта, туризма, СМИ и молодежной деятельности. С момента ратификации Молдова не участвовала в его финансовой деятельности.