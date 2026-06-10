Молдова намерена объявить об отказе от очередного соглашения в рамках СНГ.

Инициатива об отказе от соглашения была выдвинута Министерством культуры и Министерством иностранных дел, которые утверждают, что соглашение больше не соответствует национальным интересам Республики Молдова и потребностям развития культурного и издательского сектора, передает deschide.md

По мнению авторов, в контексте продвижения цели европейской интеграции и диверсификации международного сотрудничества Республика Молдова сосредотачивает свои усилия на европейских платформах, предлагающих более эффективные инструменты для поддержки культуры, образования, исследований, креативных индустрий и международного культурного обмена, таких как «Горизонт Европа» и «Креативная Европа».

В то же время геополитические события в регионе и нынешний международный контекст снизили актуальность и функциональность некоторых платформ сотрудничества в рамках СНГ, в том числе в культурной и издательской сферах.

Например, некоторые из механизмов, предусмотренных соглашением, касаются обмена публикациями в печатном формате между государствами-участниками, что является дорогостоящим и неэффективным процессом в контексте войны на Украине, которая также инициировала процедуру выхода из соглашения.

Предложенное к денонсации соглашение было подписано в 1995 году 12 бывшими советскими государствами. Его денонсация является частью процесса пересмотра договоров, заключенных на платформе СНГ, и частью усилий по приведению национальной политики в соответствие со стандартами и нормами Европейского союза.