Выход Республики Молдова из СНГ: в Минске обсудили судьбу 448 совместных документов.

Накануне,19 июня, в Минске состоялось первое заседание экспертной группы стран СНГ по инвентаризации международных договоров и иных документов, подписанных в рамках Содружества с участием Республики Молдова.

Цель — оценка соглашений, чтобы выявить, какие из них автоматически утратят силу для Кишинева после завершения членства в организации, а по каким взаимодействие сторон сможет продолжиться, передает rupor.md

В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также самой Республики Молдова.

В ходе встречи было отмечено, что дальнейшее участие Кишинева в некоторых соглашениях может оказаться юридически невозможным. Речь идет об отдельных договорах, которые формально открыты для государств, не входящих в СНГ, но при этом содержательно и неразрывно связаны с другими внутренними документами Содружества.

В качестве примера подобного механизма участники заседания привели Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, сохранение членства в котором для Республики Молдова на прежних условиях находится под вопросом из-за правовых ограничений организации.

Следующее заседание экспертов запланировано на конец июля 2026 года.

8 апреля 2026 года Республика Молдова уведомила Исполком СНГ о денонсации базовых документов Содружества: Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, Протокола к нему от 21 декабря 1991 года и Устава Содружества от 22 января 1993 года.