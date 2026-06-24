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logos.press.md logologos
24 Июня 2026, 10:01
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В Молдове министры и вице-премьеры лишатся части полномочий

Министры лишатся права назначать и освобождать от должности заместителей руководителей государственных учреждений, в которых министерства выступают учредителями.

В Молдове министры и вице-премьеры лишатся части полномочий.
В Молдове министры и вице-премьеры лишатся части полномочий.

Эти полномочия перейдут напрямую руководителям соответствующих ведомств, сообщает logos-press.md

Изменения предусмотрены проектом постановления правительства, направленным на реформирование регламентов организации и работы министерств и центральных административных органов. До сих пор министры обладали исключительным правом назначать, переводить, отстранять от должности и увольнять как самих директоров этих учреждений, так и их заместителей.

Еще одно важное нововведение касается актуализации институциональной базы и исключает необходимость согласования документов с первым вице-премьером или профильным вице-премьер-министром. Данные функции будут осуществляться напрямую во взаимодействии с правительством. Таким образом, планы работы ведомств, проекты законов и нормативных актов, инициативы по реорганизации или ликвидации структур, а также предложения о вынесении дисциплинарных взысканий в отношении заместителей генеральных директоров будут направляться напрямую исполнительной власти.

Посредством данных нововведений авторы проекта рассчитывают обеспечить согласованность и единообразие норм, регулирующих работу правительственных структур, а также сделать внутреннюю организацию центрального госуправления более гибкой. Кроме того, проект нацелен на укрепление роли государственного генерального секретаря в административной координации структурных подразделений.

Источник
logos.press.md logologos
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