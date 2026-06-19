Минфин предлагает расширить полномочия Таможенной службы.

За повторную подачу таможенной декларации ввести штраф, а также предоставить право специалистам ТС проводить обыски в рамках дел об административных правонарушениях предлагает Министерство финансов.

Эти предложения включены в пакет поправок по налоговой и таможенной политике, разработанных к введению в 2027 году. Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс о правонарушениях, пишет logos-pres.md

Так, в сфере таможенного администрирования предлагается ввести новый состав правонарушений при повторной подаче таможенной декларации с идентичными сведениями. Согласно проекту, такое нарушение будет наказываться штрафом от 60 до 90 у.е.

Как поясняют авторы, это позволит предотвратить дублирование операций и искажение таможенного учета, а также повысит дисциплину участников внешнеэкономической деятельности.

Предложено также расширить полномочия Таможенной службы. Изменения в Кодекс о правонарушениях предусматривают, что вести дела об административных правонарушениях и применять санкции смогут должностные лица Таможенной службы. Перечень полномочий будет утверждаться приказом директора ТС.

Таможенная служба будет включена в перечень госорганов, уполномоченных проводить обыски в рамках производства по делам об административных правонарушениях. Предлагаемые меры позволят повысить эффективность выявления и расследования таможенных правонарушений.