theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
19 Июня 2026, 18:18
709
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минфин предлагает расширить полномочия Таможенной службы

За повторную подачу таможенной декларации ввести штраф, а также предоставить право специалистам ТС проводить обыски в рамках дел об административных правонарушениях предлагает Министерство финансов.

Минфин предлагает расширить полномочия Таможенной службы.
Минфин предлагает расширить полномочия Таможенной службы.

Эти предложения включены в пакет поправок по налоговой и таможенной политике, разработанных к введению в 2027 году. Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс о правонарушениях, пишет logos-pres.md

Так, в сфере таможенного администрирования предлагается ввести новый состав правонарушений при повторной подаче таможенной декларации с идентичными сведениями. Согласно проекту, такое нарушение будет наказываться штрафом от 60 до 90 у.е.

Как поясняют авторы, это позволит предотвратить дублирование операций и искажение таможенного учета, а также повысит дисциплину участников внешнеэкономической деятельности.

Предложено также расширить полномочия Таможенной службы. Изменения в Кодекс о правонарушениях предусматривают, что вести дела об административных правонарушениях и применять санкции смогут должностные лица Таможенной службы. Перечень полномочий будет утверждаться приказом директора ТС.

Таможенная служба будет включена в перечень госорганов, уполномоченных проводить обыски в рамках производства по делам об административных правонарушениях. Предлагаемые меры позволят повысить эффективность выявления и расследования таможенных правонарушений.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте