Исполняющий обязанности главы НСГ Николай Орманжи заявил о сложении с себя полномочий

Заявление прозвучало в ходе брифинга 2 июня после срыва заседания местного законодательного органа, на котором должны были рассмотреть документ, призванный разблокировать избирательный процесс в регионе. Отметим, что на заседание пришли лишь 13 из 35 местных избранников. Из-за отсутствия кворума был объявлен перерыв, после которого было решено перенести собрание на другую дату, передает moldova1.md

"За период исполнения обязанности председателя я предпринял все возможные варианты для того, чтобы у нас прошли выборы, которые были назначены на 22 марта, потом на 21 июня. И сейчас мы должны были дать толчок для создания избирательного органа и проведения выборов.

Я принял решение о сложении полномочий исполняющего обязанности председателя Народного собрания. Я использовал все моменты, чтобы провести выборы, потому что у нас правовой кризис и необходимо легализовать восьмой созыв для работы. Я не знаю, на основании чего коллеги приняли решение сорвать сегодняшнее заседание. (...)

В итоге выборы проведет ЦИК Молдовы и ответственность за потерю полномочий ляжет на тех, которые сегодня трубит во все СМИ, что ряд коллег, которые были в рабочей комиссии, сдают полномочия Гагаузии", - заявил он.

Заявление Николая Орманжи передано в протокольный отдел. Его отставку должны рассмотреть на следующем заседании Народного собрания. По словам Орманжи, до следующего заседания временно исполнять обязанности будет заместитель председателя НСГ Георгий Лейчу.