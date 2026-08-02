В Молдове 439 человек в госсекторе получают большие и очень большие зарплаты

В госучреждениях и компаниях с государственным капиталом 439 человек, или 1,1% от общего числа работников, получают высокие и очень высокие зарплаты.

Из них 152 сотрудника ежемесячно зарабатывают более 80 тыс. леев. Эти данные представил премьер-министр Василе Тофан, который объявил о пакете мер для сокращения необоснованных расходов и повышения прозрачности использования государственных средств, передает logos-pres.md

По словам премьера, анализ, проведенный на основе налоговых данных по 125 государственным учреждениям и предприятиям, показывает, что проблема не касается большинства работников. Так, 86% сотрудников получают зарплаты менее 20 тыс. леев.

«Высокая зарплата не всегда является злоупотреблением. Есть сферы, где государство должно конкурировать с частным сектором — например, IT, кибербезопасность или авиация. В то же время мы не можем допускать ситуации, когда такие выплаты не имеют обоснования», — заявил Василе Тофан.

Премьер сообщил, что 100 самых крупных зарплатных пакетов будут ежегодно проходить проверку. На период оценки власти намерены приостановить выплату некоторых надбавок, премий и дополнительных компенсаций для работников, чьи доходы превышают более чем в три раза среднюю зарплату по экономике.

Кроме того, правительство намерено проанализировать механизм предоставления материальной помощи и распределения прибыли в государственных компаниях, которые могут использоваться как способ необоснованного увеличения доходов. Власти также подготовят публичный каталог с информацией об уровне зарплат в государственных учреждениях и компаниях по должностям.

Руководители этих структур будут обязаны регулярно представлять открытые отчеты о своей деятельности и расходах на оплату труда. Среди других мер — сокращение числа членов советов управления государственных компаний, их возможная отмена в небольших предприятиях, а также пересмотр роли и необходимости ревизионных комиссий.

Василе Тофан подчеркнул, что цель правительства — не снижение зарплат для сотрудников, которые добросовестно выполняют свою работу, а устранение случаев, когда выплаты являются чрезмерными или необоснованными.