Дурлештяну предложила Тофану увеличить зарплаты учителям и врачам за счет банков.

Бывший министр финансов Республики Молдова и экс-посол в Великобритании Мариана Дурлештяну обратилась к новому премьер-министру Василе Тофану с предложением повысить зарплаты учителей и врачей.

По её мнению, решение может быть найдено «в контексте финансовой солидарности». В частности, путем введения специального налога в размере 2% на оборот коммерческих банков в Молдове. Прецедент есть — аналогичный налог был введен в Румынии в размере 4%, передает logos-pres.md

«Сегодня банки облагаются налогом по общему режиму – налогом на прибыль. Эта прибыль формируется за счет покупки VMS и (завышенных) комиссий, применяемых к клиентам, за вычетом кредитования бизнес-среды.

Господин Тофан, вы, безусловно, знаете структуру активов в банковской системе и какие услуги способствуют их росту. Годовой доход банковской системы составляет около 17-20 миллиардов леев», — написала Дурлештяну в соцсетях.

И подчеркнула: «Вот решение вместо повышения НДС на газ, лекарства, что повлияет на стоимость жизни».

В комментариях многие поддержали предложение, отметив попутно, что банки в последнее время повысили тарифы и ввели дополнительные на услуги, которые раньше оказывали бесплатно.

Напомним, президент НБМ Анка Драгу недавно заявила, что около 95% банковских активов в Молдове находится под управлением европейских инвесторов.