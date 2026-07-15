Берлинский: Отставки не решают проблему незаслуженных зарплат в госучреждениях.

Депутат от «Нашей партии» Александр Берлинский заявил, что скандал вокруг выплат в Министерстве культуры является не просто имиджевой проблемой для PAS, а свидетельствует о системных недостатках в управлении учреждениями.

Об этом он заявил в эфире передачи Rezoomat на телеканале Realitatea TV, передает pulsmedia.md

Парламентарий раскритиковал объяснения властей по поводу советника Министерства культуры, трудовые отношения с которым, по словам министра, должны были завершиться в сентябре.

«Нам говорят, что контракт должен был закончиться в сентябре, но теперь его прекращают немедленно. По сути, обществу посылают сигнал: "Вы нас поймали, мы просим прощения и увольняем его". Это совершенно несерьезное отношение к гражданам и обществу», — заявил Берлинский.

По мнению депутата, проблема заключается не в имидже правящей партии, а в принципах, по которым людей назначают на государственные должности и устанавливают им уровень оплаты труда.

«Речь идет не об имиджевом кризисе PAS. Речь идет о плохом управлении государственными учреждениями. Вопрос в том, кто принял решение о таких зарплатах и на основании каких критериев были установлены такие выплаты», — сказал он.

Берлинский также заявил, что аналогичные ситуации могут существовать и в других государственных учреждениях. В качестве примера он привел случаи, когда государственные секретари декларировали годовые доходы свыше двух миллионов леев, в том числе за участие в советах директоров.

По его словам, проблема заключается не в существовании высоких зарплат в государственном секторе, а в том, что они выплачиваются без четкого обоснования.

«Проблема не в высоких зарплатах, а в незаслуженных зарплатах. Увольнение одного человека вовсе не означает, что проблема решена», — подчеркнул депутат.

Берлинский также поставил под сомнение законность добровольного возврата части денежных средств в государственный бюджет. По его словам, опрошенные им специалисты утверждают, что такая процедура не предусмотрена законодательством. Если компетентные органы установят факт причинения ущерба, соответствующее лицо может быть обязано вернуть деньги в рамках предусмотренных законом процедур.

В завершение парламентарий заявил, что подобные случаи лишь усиливают недовольство граждан, многие из которых испытывают финансовые трудности.

«Люди с трудом оплачивают счета, а в это время видят зарплаты в десятки и сотни тысяч леев, которые получают родственники, двоюродные сестры и приближенные к руководству партии люди. Именно это и вызывает возмущение в обществе», — заключил депутат от «Нашей партии» Александр Берлинский.