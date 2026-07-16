Муравский: Наглость стала главной схемой обворовывания государства.

Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Молдовы, независимый эксперт Александр Муравский раскритиковал практику назначения приближённых к власти людей на высокооплачиваемые должности в государственных учреждениях.

По его словам, раньше для незаконного заработка за счёт государства создавались сложные схемы, тогда как сейчас, по его мнению, достаточно назначить «нужного человека» на уже существующую или специально созданную должность, передает noi.md

«Появляющаяся каждый день информация о баснословных зарплатах, выплачиваемых в различных госучреждениях активистам PAS, родственникам и прочим приближённым к руководству партии, говорит о том, что государство, то есть народ, можно обворовывать, совсем не напрягаясь», — заявил Муравский.

Он утверждает, что некоторые из получивших такие должности людей не обладают необходимым опытом, компетенциями или высшим образованием, однако получают зарплаты, сопоставимые с доходами высококвалифицированных специалистов.

«Устраиваешь кого надо на никому не нужную должность. Если её нет — создаёшь. Иногда для вида даёшь какую-то работу. Но зарплаты получают как академики. Всё просто и на виду у всех», — отметил эксперт.

По мнению Муравского, искать сложные механизмы в подобных случаях не приходится.

«Наглость — вот главная схема. Здесь власти добились потрясающего успеха в “реформировании” системы обворовывания народа», — заключил он.

Отметим, что в последнее время президент Майя Санду и её близкие родственники оказались в центре скандала после того, как стало известно, что Анастасия Табурчану, одна из кузин главы государства была без конкурса принята на работу в MoldATSA, где получала более 120 тысяч леев в месяц.

Впоследствии, после того как пресса начала активно освещать эту ситуацию, Табурчану подала в отставку, заявив, что вернёт надбавки и доплаты к зарплате. Также недавно в прессе появилась информация о том, что 21-летний Богдан Згеря, не имеющий диплома лиценциата, сотрудничал с Министерством культуры на основании договоров об оказании услуг, заключённых без проведения тендера.

Ранее сообщалось, что после общественного резонанса Жардан признал, что должен был пересмотреть размер вознаграждения Згери с учётом его возраста и уровня образования. Министр также объявил о досрочном прекращении сотрудничества с молодым человеком.