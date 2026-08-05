В Комрате раскритиковали требование о знании румынского языка для кандидатов в башканы.

Обязательное знание румынского языка кандидатами на должность башкана Гагаузии подверглось критике на консультациях в Комрате, организованных по поводу поправок в Избирательный кодекс.

Участники заявили, что это требование представляет собой ограничение избирательных прав и является дискриминационной мерой, передает rupor.md

Присутствовавший на дебатах депутат от PAS Игорь Кирияк, один из авторов проекта, аргументировал это тем, что требование является естественным, поскольку башкан входит в состав правительства и должен уметь общаться на румынском языке.

Представители ЦИК уточнили, что требование о знании румынского языка касается не только гагаузской автономии, но применяется на национальном уровне. По их словам, лица, занимающие ключевые государственные посты, должны знать румынский язык в соответствии с действующим законодательством.

Участники консультаций также выразили обеспокоенность в связи с возможным сокращением числа депутатов в Народном собрании. Кирияк отверг эти опасения, уточнив, что проект не предусматривает подобных изменений. «Число депутатов останется прежним. Если что-то было понято неверно, мы готовы дать объяснения», — заявил парламентарий.

В ходе дебатов критике подверглось и введение понятия «замаскированный независимый кандидат». Участники потребовали исключить его из проекта, аргументируя это тем, что формулировка может породить неясные юридические трактовки. В свою очередь депутат от PAS утверждает, что норма направлена исключительно на обеспечение прозрачности финансирования и проведения избирательных кампаний.

«Чего вы боитесь? Если вы независимый кандидат, то должны быть по-настоящему независимым, не финансироваться незаконно и не вести кампанию вне правил. Это норма не только для региона, а для всех выборов», — заявил Кирияк.

Участники также выразили оговорки по поводу перехода к пропорциональной избирательной системе на выборах Народного собрания Гагаузии — изменения, которое должно вступить в силу после ноябрьских выборов. Кроме того, критике подверглись положения об участии Центральной избирательной комиссии в организации выборов в автономии: участники утверждают, что они ущемляют полномочия региональных властей.

Игорь Кирияк отверг и эти обвинения, заявив, что статус автономного региона соблюдается и предлагаемые поправки не ограничивают полномочия властей региона. По словам депутата, цель проекта заключается в организации честных выборов, которые проводятся в соответствии с национальным законодательством.

Проект поправок в Избирательный кодекс был принят в первом чтении и будет вынесен на голосование во втором чтении в конце августа.