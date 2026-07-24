Экс-депутат Фёдор Гагауз намерен баллотироваться на пост башкана Гагаузии.

Бывший депутат парламента Фёдор Гагауз заявил, что принял это решение после консультаций с жителями региона и готов взять на себя ответственность за эту должность.

Фёдор Гагауз отметил, что предстоящие выборы на пост башкана и в Народное собрание Гагаузии сыграют важную роль в определении будущего региона, и должны стать моментом обновления и ответственного выбора, пишет ipn.md

«Сегодня не время оставаться в стороне. Я убеждён, что каждый, кто способен принести пользу своему народу, должен брать на себя ответственность. Именно поэтому после серьёзных размышлений и консультаций с жителями региона я принял решение баллотироваться на должность башкана Гагаузии», – заявил политик.

По словам Фёдора Гагауза, региону нужны люди, которые способны не только говорить о проблемах, но и решать их. Люди, которые будут достойно защищать интересы автономии, добиваться уважения к её правам и выстраивать конструктивные отношения с центральными властями.

«Это осознанное решение и огромная ответственность, которую я готов взять на себя. Я принимаю её не ради политической борьбы, а потому что убеждён: сегодня, как никогда, Гагаузии нужны спокойствие, единство и движение вперёд», – сказал Фёдор Гагауз.

По мнению Фёдора Гагауза, в последние годы Гагаузия отмечена политическими противостояниями между центральными властями и региональным руководством, что якобы привело к ограничению полномочий региона и его политической изоляции. Фёдор Гагауз считает, что в развитии Гагаузии необходим новый этап.