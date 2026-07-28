Комрат рассмотрит вопрос о вакантности должности башкана и назначении новых выборов.

Народное собрание Гагаузии на заседании 31 июля рассмотрит вопрос о признании должности башкана вакантной, а также о назначении даты выборов нового главы Гагаузии. Оба вопроса включены в опубликованную повестку заседания НСГ.

В проекте постановления о вакантности должности отмечается, что решение Апелляционной палаты "Центр" является окончательным, в связи с чем депутатам предлагается констатировать вакантность должности главы автономии, пишет ipn.md

Следующим отдельным вопросом в повестке значится назначение даты выборов главы (башкана) АТО Гагаузия.

Согласно закону о выборах башкана Гагаузии, в случае возникновения вакансии должности главы автономии новые выборы должны состояться в течение трех месяцев со дня образования вакансии. Дата выборов назначается постановлением Народного собрания Гагаузии.

Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы в учреждении полузакрытого типа по делу о незаконном финансировании партии «Шор». По данным прокуратуры, в 2019-2022 годах, когда Гуцул работала в партии «Шор», она участвовала в доставке в Молдову крупных денежных сумм и их последующем распределении. Один из эпизодов дела касается финансирования протестов в Кишинёве.

Гуцул и её адвокаты обвинения отвергают и называют уголовное дело политически мотивированным.

Ранее в Гагаузии обсуждалась возможность проведения выборов башкана одновременно с выборами депутатов Народного собрания. Выборы депутатов НСГ назначены на 15 ноября.