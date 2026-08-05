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Infotag.md logoInfotag
5 Августа 2026, 20:36
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Председатель НСГ: Не исключаю своего участия в качестве кандидата на пост башкана

Группа депутатов Народного собрания Гагаузии в среду принимает участие в публичных слушаниях, организованных в парламенте Молдовы перед рассмотрением во втором чтении поправок в Избирательный кодекс.

Председатель НСГ: Не исключаю своего участия в качестве кандидата на пост башкана.
Председатель НСГ: Не исключаю своего участия в качестве кандидата на пост башкана.

Об этом сообщил председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Валентин Гайдаржи, передает infotag.md

Обсуждаемые поправки касаются изменения порядка проведения выборов в автономии, сокращения полномочий местных органов власти в организации выборов, а также других вопросов, связанных с проведением выборов в Молдове.  

«Несмотря на то, что центральные власти действуют со скоростью света, в необъяснимой спешке, мы пришли подготовленными, чтобы отстоять нашу позицию и представить серьёзные юридические аргументы», - заявил Гайдаржи.

Он выразил надежду, что депутаты парламента, инициировавшие обсуждение законопроекта, будут готовы к диалогу и совместному поиску решения.

Также Гайдаржи не исключил своего участия в будущих выборах башкана Гагаузии. В эфире GRT он заявил, что пока рано говорить о выдвижении, но такое  возможно.

«Мне рано об этом говорить, нужно сначала провести ту работу, которая есть. Категорично нет, я не говорю», - сказал Гайдаржи.

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