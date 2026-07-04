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rbc.ru logorbc
4 Июля 2026, 17:00
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В Кишиневе закрылся Русский дом

Русский дом в Кишиневе прекратил свою работу из-за денонсации Молдовой соглашения с Россией о культурных центрах.

В Кишиневе закрылся Русский дом.
В Кишиневе закрылся Русский дом.

Молдавские власти утверждают, что учреждение является инструментом гибридного влияния Кремля, передает rbc.ru

С 4 июля Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе закрыт на неопределенный срок, сообщили в Россотрудничестве.

«В конце прошлого года МИД Республики Молдовы соответствующей нотой проинформировал о непродлении на новый пятилетний срок российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля с. г. Русский дом в Кишиневе будет закрыт», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили уверенность, что, несмотря на закрытие представительства, у граждан Молдовы не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке. 

«Они не забудут подвиги своих дедов и прадедов, завоевавших Победу в годы Великой Отечественной войны, и будут противостоять попыткам искажения уже не только нашей совместной истории, но и настоящего и будущего», — добавили там.

«Мы сохраняем в составе посольства России в Молдове своего представителя. Не остановится работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства Российской Федерации, в планах — проведение и других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества», — проинформировали в Россотрудничестве.

Ведомство заверило, что продолжит поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания, а также работать над вопросом дальнейшего присутствия в Молдове.

Источник
rbc.ru logorbc
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