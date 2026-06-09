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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 13:44
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Чебан: Мэрия Кишинева поможет в ликвидации последствий ливней в Дурлештах

Мэрия Кишинева окажет помощь жителям пригорода Дурлешты, чьи дома и дороги серьезно пострадали в результате ливней последних дней. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Чебан: Мэрия Кишинева поможет в ликвидации последствий ливней в Дурлештах.
Чебан: Мэрия Кишинева поможет в ликвидации последствий ливней в Дурлештах.

Причиной подтопления жилого сектора в Дурлештах стал критический засор водосборного коллектора, который не справился с обильными потоками воды. Из-за этого оказались затоплены подвалы и дворы частных домов, а дорожное покрытие на улице Тудор Владимиреску было практически полностью разрушено, пишет rupor.md

«Из-за засоренного водосборного коллектора дома людей были затоплены, а дорога разрушена и непригодна для использования», — подчеркнул мэр.

При этом градоначальник пояснил, что Кишинев не имеет права тратить столичный бюджет на полный ремонт инфраструктуры внутри другого населенного пункта.

«Что касается ремонта улицы и долгосрочного решения проблемы, этим должна заниматься мэрия Дурлешт, поскольку местная власть Кишинёва не имеет соответствующих законных полномочий», — уточнил Ион Чебан.

Чтобы найти выход из ситуации, советники партии MAN и представители кишиневской администрации примут участие в экстренном заседании местного совета Дурлешт, которое созывается на этой неделе.

Ситуация в пригороде обострилась после непогоды последних дней. Проливные дожди, сопровождавшиеся шквалистым ветром, нанесли серьезный ущерб многим населенным пунктам страны.

Источник
rupor.md logorupor
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