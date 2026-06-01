В Кишинёве смертность превысила рождаемость.

Согласно отчёту, в январе–марте 2026 года в столице родились 1 618 детей, что на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время число умерших достигло 1 721 человека, увеличившись на 1,8%, сообщает bani.md

Таким образом, Кишинёв зафиксировал естественную убыль населения в размере 103 человек. Для сравнения: в первом квартале 2025 года столица ещё имела положительный естественный прирост — 362 человека.

Статистические данные также показывают, что средняя начисленная заработная плата в муниципии достигла 18 669,8 лея. Это на 16,8% выше среднего показателя по стране и на 8,7% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост зарплат, объём инвестиций в долгосрочные активы сократился. За первые три месяца года было инвестировано 4,27 млрд леев, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в жилищном строительстве — инвестиции в жилые здания упали на 21,3%.

Спад наблюдается и в строительном секторе. Объём строительных работ сократился на 11,8%, а количество введённого в эксплуатацию жилья обрушилось почти на 72%: за квартал были завершены лишь 41 индивидуальный жилой дом.

В то же время туристическая отрасль продолжает расти. Число туристов, размещённых в гостиницах и других объектах размещения, увеличилось на 24,8% и достигло 83,4 тысячи человек. Почти четыре из пяти гостей составили иностранцы, преимущественно граждане Украины и Румынии.

В сфере транспорта автобусы и маршрутные такси перевезли более 21,4 млн пассажиров, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Электротранспорт обслужил свыше 50,4 млн пассажиров.

Кроме того, потребительские цены в Кишинёве были на 5,8% выше, чем в первом квартале прошлого года. Наиболее заметно подорожали услуги — на 8,9%, а также продукты питания — на 7%.