В Кишиневе проходит протест против роста тарифа на газ.

Десятки граждан и политиков собрались утром у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), чтобы выразить протест против повышения тарифа на природный газ до 21 лея.

Участники акции пришли с плакатами и лозунгами, среди которых: «Мы хотим газ по справедливой цене, а не схемы в нагрузку», пишет unimedia.info

22 июля Национальное агентство по регулированию в энергетике вынесло на общественное обсуждение проект нового тарифа на природный газ для конечных потребителей после того, как компания Energocom обратилась с запросом о его повышении.

В тот же день исполняющий обязанности директора Energocom Евгений Бузату объяснил причины, по которым компания предложила скорректировать тариф на природный газ.