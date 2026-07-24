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unimedia.info logounimedia
24 Июля 2026, 10:36
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В Кишиневе проходит протест против роста тарифа на газ

Десятки граждан и политиков собрались утром у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), чтобы выразить протест против повышения тарифа на природный газ до 21 лея.

В Кишиневе проходит протест против роста тарифа на газ.
В Кишиневе проходит протест против роста тарифа на газ.

Участники акции пришли с плакатами и лозунгами, среди которых: «Мы хотим газ по справедливой цене, а не схемы в нагрузку», пишет unimedia.info

22 июля Национальное агентство по регулированию в энергетике вынесло на общественное обсуждение проект нового тарифа на природный газ для конечных потребителей после того, как компания Energocom обратилась с запросом о его повышении.

В тот же день исполняющий обязанности директора Energocom Евгений Бузату объяснил причины, по которым компания предложила скорректировать тариф на природный газ.

Источник
unimedia.info logounimedia
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