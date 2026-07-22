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bani.md logobani
22 Июля 2026, 14:26
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Газ резко подорожает: НАРЭ предлагает тариф для населения свыше 20 леев

Бытовые потребители могут начать платить 20,30 лея за кубометр природного газа с учетом НДС, согласно проекту постановления, опубликованному Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Газ резко подорожает: НАРЭ предлагает тариф для населения свыше 20 леев.
Газ резко подорожает: НАРЭ предлагает тариф для населения свыше 20 леев.

Предлагаемый тариф ниже, чем запрашивала государственная компания «Энергоком», которая просила установить цену на уровне 20,93 лея за кубометр с НДС, передает bani.md

В настоящее время население платит 14,42 лея за кубометр газа, поэтому предложенный НАРЭ тариф означает повышение примерно на 5,88 лея за кубометр.

Проект также предусматривает регулируемые тарифы для других категорий потребителей в зависимости от уровня давления сети, к которой они подключены. Так, тариф составит:

  • 14,29 лея за кубометр с НДС — на входе в газотранспортные сети;
  • 14,93 лея за кубометр с НДС — на выходе из газотранспортных сетей;
  • 15,36 лея за кубометр с НДС — на выходе из распределительных сетей высокого давления;
  • 16,51 лея за кубометр с НДС — на выходе из распределительных сетей среднего давления;
  • 20,30 лея за кубометр с НДС — на выходе из распределительных сетей низкого давления. Этот тариф будет применяться к бытовым потребителям.

По расчетам НАРЭ, новый тариф в первую очередь обусловлен ростом стоимости закупки природного газа, которая оценивается почти в 598,5 евро за 1000 кубометров. Кроме того, в тариф включены расходы на транспортировку и распределение газа, затраты на его поставку, включая услуги по выставлению счетов и обслуживанию потребителей, а также регулируемая прибыль поставщика.

В то же время НАРЭ учло накопленный тарифный дефицит за январь–июль 2026 года в размере почти 93,8 млн леев, который необходимо компенсировать в последующие месяцы. Одновременно агентство приняло во внимание тарифный профицит в размере 17,6 млн леев, оставшийся по итогам 2025 года, что частично снижает влияние повышения тарифа.

Проект был подготовлен на основании заявления компании «Энергоком», поданного 15 июля, и будет рассмотрен Советом директоров НАРЭ. Решение вступит в силу со дня его публикации в «Официальном мониторе».

Газ резко подорожает: НАРЭ предлагает тариф для населения свыше 20 леев

Источник
bani.md logobani
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