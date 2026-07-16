Слусарь объявил об уходе из совета Energocom после запроса о повышении тарифа на газ.

Бывший депутат Александр Слусарь заявил, что подаст заявление об отставке с должности члена Административного совета АО Energocom.

По его словам, причиной такого решения стало обращение компании в НАРЭ с просьбой повысить тариф на природный газ.

«Сегодня я подам заявление об уходе с должности члена Административного совета АО Energocom. Это решение было принято неожиданно быстро, однако его спровоцировало другое решение, которое появилось буквально за одну ночь», — заявил Слусарь.

По его словам, он не согласен с запросом компании о повышении тарифов и считает, что подобное решение должно было обсуждаться на заседании совета.

«Я ухожу в знак несогласия с заявкой, которую Energocom подал в НАРЭ для повышения тарифа на газ. Я был членом совета три года, и никогда раньше стратегические решения не сообщались нам одновременно с их публикацией на официальной странице компании. Вопрос повышения тарифов вообще не обсуждался в совете и неожиданно появился вчера после обеда», — сказал Слусарь.

Он также заявил, что считает инициативу преждевременной и недостаточно экономически обоснованной.

«Лично я считаю ее преждевременной и недостаточно экономически обоснованной в условиях высокой волатильности на международных биржах. При низком потреблении газа в весенне-летний период финансовая деятельность Energocom не страдает из-за отрицательных тарифных отклонений», — пояснил Слусарь.

По его мнению, наиболее серьезной проблемой стало отсутствие прозрачности при принятии решения.

«Но самое серьезное, повторю, — то, что такая инициатива появилась неожиданно и из неизвестного для меня источника. С первого дня работы в совете Energocom я прилагал все усилия, чтобы деятельность компании была максимально прозрачной. Надеюсь, мне это удалось, хотя судить об этом должны другие. В условиях, когда мои стандарты прозрачности были грубо и откровенно нарушены, мое дальнейшее пребывание в руководящем органе этой компании не имеет смысла», — отметил Слусарь.

В завершение он поблагодарил коллектив Energocom за совместную работу.

«Благодарю всю команду компании, с которой мы прошли через множество сложных моментов, но вместе добились немалых успехов. Я многому научился у вас в сфере энергетики. Я ценю вас и сожалею, что чье-то поспешное и разрушительное решение наносит ущерб репутации, которую вы заслужили годами добросовестной работы», — заключил Слусарь.