theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 15:38
9 802
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ион Чебан о росте тарифа на газ до 21 лея: Новая глупость

Мэр Кишинева Ион Чебан раскритиковал инициативу о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей до почти 21 лея за кубометр, назвав это решение «новой глупостью властей от PAS», которая дорого обходится гражданам.

Ион Чебан о росте тарифа на газ до 21 лея: Новая глупость.
Ион Чебан о росте тарифа на газ до 21 лея: Новая глупость.

Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале, комментируя запрос компании Energocom в адрес Национального агентства регулирования в энергетике (ANRE/НАРЭ). Мэр потребовал немедленно отозвать предложение о повышении цены и обвинил руководство страны в попытках решить проблемы госбюджета за счет населения, передает rupor.md

Чебан выразил возмущение тем, что жителям Молдовы придется платить за газ значительно больше, несмотря на то, что текущий тариф и без того является высоким. Он связал рост цен с плохим управлением государственными финансами.

«Граждан этой страны грабят каждый день из-за вашей некомпетентности — вашей, ведь вы не способны управлять страной. Вы думаете только о том, как бы разными способами выкачать побольше денег из карманов граждан, чтобы покрыть финансовую дыру в госбюджете, которую вы сами же и создали за последние годы», — заявил мэр Кишинева.

По его словам, государственный долг уже достиг 143 миллиардов леев, а цены на бензин и дизельное топливо продолжают оставаться на высоком уровне в 28–29 леев. 

Чебан призвал прекратить использовать кризисы в качестве оправдания, остановить финансирование «компаний-посредников» и потребовал от прокуратуры заняться расследованием данных схем.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте