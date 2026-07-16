Ион Чебан о росте тарифа на газ до 21 лея: Новая глупость.

Мэр Кишинева Ион Чебан раскритиковал инициативу о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей до почти 21 лея за кубометр, назвав это решение «новой глупостью властей от PAS», которая дорого обходится гражданам.

Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале, комментируя запрос компании Energocom в адрес Национального агентства регулирования в энергетике (ANRE/НАРЭ). Мэр потребовал немедленно отозвать предложение о повышении цены и обвинил руководство страны в попытках решить проблемы госбюджета за счет населения, передает rupor.md

Чебан выразил возмущение тем, что жителям Молдовы придется платить за газ значительно больше, несмотря на то, что текущий тариф и без того является высоким. Он связал рост цен с плохим управлением государственными финансами.

«Граждан этой страны грабят каждый день из-за вашей некомпетентности — вашей, ведь вы не способны управлять страной. Вы думаете только о том, как бы разными способами выкачать побольше денег из карманов граждан, чтобы покрыть финансовую дыру в госбюджете, которую вы сами же и создали за последние годы», — заявил мэр Кишинева.

По его словам, государственный долг уже достиг 143 миллиардов леев, а цены на бензин и дизельное топливо продолжают оставаться на высоком уровне в 28–29 леев.

Чебан призвал прекратить использовать кризисы в качестве оправдания, остановить финансирование «компаний-посредников» и потребовал от прокуратуры заняться расследованием данных схем.