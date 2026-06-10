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moldova1.md logomoldova1
10 Июня 2026, 17:09
1 971
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В Гагаузии не смогли утвердить отставку и.о. главы НСГ Николая Орманжи

Отставку Николая Орманжи с поста и.о. главы Народного собрания Гагаузии утвердить не удалось. На заседании НСГ, которое прошло 10 июня, рассмотрение вопроса вызвало споры среди депутатов.

В Гагаузии не смогли утвердить отставку и.о. главы НСГ Николая Орманжи.
В Гагаузии не смогли утвердить отставку и.о. главы НСГ Николая Орманжи.

В ходе обсуждения часть парламентариев покинула зал. Из-за потери кворума заседание НСГ было объявлено закрытым, передает moldova1.md

Народное собрание должно было принять к сведению заявление Орманжи об отставке, однако включение этого вопроса в повестку дня стало предметом разногласий. Вице-спикер Георгий Лейчу настаивал на его рассмотрении, заявив о необходимости избежать неопределённости в работе законодательного органа.

«Есть заявление об отставке, и мы обязаны действовать соответствующим образом. Кто будет председателем, кто будет подписывать документы? Я не буду подписывать документы без решения Народного собрания — это невозможно», — цитирует Лейчу Radio Moldova Comrat.

Отставку поддержали лишь несколько депутатов. Остальные поочерёдно покинули зал заседаний. Согласно регламенту, после утверждения отставки депутаты должны в течение 20 дней избрать нового председателя Народного собрания.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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