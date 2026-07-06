Новый председатель НСГ предложил Санду и Гросу встретиться для диалога.

Новый председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи направил письма президенту Майе Санду, спикеру парламента Игорю Гросу, а также послам ключевых государств.

Он предлагает новый формат диалога между Комратом и Кишиневом, чтобы снизить напряженность вокруг автономии, передает rupor.md

На пресс-конференции Гайдаржи заявил, что гагаузский народ «устал от бесплодных конфронтаций и искусственных напряжений», а сам он пришел с «новым подходом» и готовностью к диалогу.

«Мы больше не принимаем, чтобы Гагаузию представляли как угрозу единству государства. Напротив, мы хотим быть опорой стабильности, мира и развития для Республики Молдова. Я начал эти демарши, чтобы один раз и навсегда положить конец той бесполезной политической войне между Кишиневом и Комратом», — сказал Гайдаржи.

В обращении к Гросу Гайдаржи просит организовать официальную встречу с руководством Гагаузии в институциональном формате. Целью он называет обсуждение вопросов общего интереса и поиск решений для укрепления диалога между центральными властями и автономией. Гайдаржи также связал необходимость такой встречи с политической ситуацией после отставки правительства Александра Мунтяну.

«В нынешних условиях, когда правительство Республики Молдова находится в отставке, стране как никогда необходимы консолидация, диалог и единство. Такая встреча стала бы мощным символом национального сплочения и институционального сотрудничества между властями автономии и центральными институтами власти», — заявил председатель НСГ.

Отдельно Гайдаржи обратился к Конституционному суду, который должен рассмотреть вопрос о порядке проведения выборов в Гагаузии и другие административно-правовые аспекты.

«Я не имею права и не буду оказывать давление на высокий суд, но я искренне надеюсь, что судьи возьмут паузу и отложат эти заседания, которые имеют все-таки политический оттенок. Это позволило бы администрации автономии, мне как председателю Народного собрания, моим коллегам-депутатам и представителям Кишинева провести серьезный конструктивный диалог», — сказал он.

По словам Гайдаржи, накопившиеся между Комратом и Кишиневом проблемы должны решаться только мирным и дипломатическим путем, а не через эскалацию.

«Я твердо верю, что все проблемы, накопившиеся за многие годы, могут быть и должны решаться исключительно мирным дипломатическим путем, на основе взаимного уважения. Не путем эскалации, не путем конфронтации, а через честный диалог за столом переговоров», — заявил он.

В письмах дипломатам Гайдаржи также пишет о готовности нового руководства НСГ строить отношения на основе партнерства, прозрачной коммуникации, сотрудничества и взаимного уважения. В обращениях к посольствам и Делегации ЕС говорится, что диалог может способствовать укреплению доверия и устойчивому развитию Гагаузии в составе Республики Молдова.

Он добавил, что готов встретиться с президентом, спикером парламента, представителями правительства и «всеми, кто желает добра этой стране».

Обращения также направлены посольствам Великобритании, Германии, Турции, России, Румынии, США, Украины, Франции и Швеции, Делегации ЕС и Миссии ОБСЕ.

Гайдаржи был избран председателем Народного собрания Гагаузии после отставки Николая Орманжи с должности исполняющего обязанности главы НСГ. Его избрание произошло на фоне затяжного институционального кризиса в автономии и споров вокруг проведения выборов в Народное собрание.