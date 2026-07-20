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realitatea.md logorealitatea
20 Июля 2026, 14:44
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Майя Санду пригласила членов Народного собрания Гагаузии на консультации

Все члены Народного собрания Гагаузии были приглашены в понедельник в администрацию президента. Информацию подтвердил депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский.

Майя Санду пригласила членов Народного собрания Гагаузии на консультации.
Майя Санду пригласила членов Народного собрания Гагаузии на консультации.

По словам чиновника, он не знает, какие именно вопросы будут обсуждаться, и, вероятно, не будет присутствовать на встрече. По его словам, Майя Санду пригласила на консультации представителей всех партий, представленных в Народном собрании, пишет realitatea.md

В администрации президента подтвердили информацию.

«Членов Народного собрания Гагаузии ждут сегодня для проведения консультаций с президентом Майей Санду в контексте решения Конституционного суда относительно необходимых шагов для организации выборов в автономии», - говорится в сообщении ведомства.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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