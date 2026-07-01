Усатый: Выступление Санду — речь оппозиционера, а не лидера, правящего пять лет.

Выступление главы государства по поводу скандалов в MoldATSA больше напоминает речь оппозиционного кандидата, чем лидера, который уже пять лет руководит страной. К такому выводу пришел председатель «Нашей партии» Ренато Усатый.

По словам Ренато Усатого, объявленные Майей Санду меры по проверке государственных предприятий, изменению порядка назначения руководителей учреждений, пересмотру состава наблюдательных советов, публикации финансовой отчетности и борьбе со злоупотреблениями вызывают закономерный вопрос: почему эти действия не были реализованы за последние пять лет, в течение которых нынешняя власть обладала всеми рычагами управления, пишет rupor.md

Лидер "Нашей партии" подчеркнул, что ПДС и Майя Санду располагали парламентским большинством, сформировали правительство и контролировали назначения в ключевые государственные учреждения, поэтому вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит именно на них.

«Проблема не в том, что ошибки наконец признали. Проблема в том, что после пяти лет правления нам предлагают в качестве решений именно те меры, которые нужно было принимать с первого дня», — заявил Ренато Усатый.

По его мнению, если президент считает, что система была скомпрометирована людьми, которых продвигала нынешняя власть, то она должна быть заинтересована в проведении досрочных парламентских выборов. Ренато Усатый также напомнил о своей прежней инициативе по формированию правительства из представителей нескольких политических сил.

«Если бы правительство было сформировано из представителей разных политических сил, ни одна партия не смогла бы единолично контролировать все государственные институты и все ключевые назначения. Взаимный контроль между разными политическими силами значительно затруднил бы возникновение подобных ситуаций и снизил бы риск того, что отдельные чиновники почувствуют себя неприкасаемыми только потому, что были назначены одной политической силой».

Ренато Усатый считает, что Республике Молдова необходимы эффективно работающие государственные институты на постоянной основе, а не только в периоды громких скандалов. Он подчеркнул, что доверие граждан можно вернуть лишь конкретными результатами, принятием ответственности и волей избирателей. В этой связи лидер «Нашей партии» вновь заявил о необходимости проведения досрочных парламентских выборов, отметив, что они стали бы возможностью как для смены власти, так и для самой нынешней власти — дистанцироваться от людей, которые дискредитировали государственные институты.

«Мы можем оказаться в уникальной ситуации, когда и оппозиция, и нынешняя власть будут заинтересованы в одном и том же — в проведении досрочных парламентских выборов. Для оппозиции это шанс сменить власть. Для нынешней власти — возможно, единственная возможность отмежеваться от людей, которые дискредитировали государственные институты и подорвали доверие граждан», — заявил Ренато Усатый.

«Ответственность начинается там, где заканчиваются объяснения», — заключил он.