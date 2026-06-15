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unimedia.info logounimedia
15 Июня 2026, 22:53
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Майя Санду об открытии переговоров с ЕС: Это реальность, которую мы строим

Президент Республики Молдова Майя Санду прокомментировала открытие переговоров по первому кластеру вступления страны в Европейский союз.

Майя Санду об открытии переговоров с ЕС: Это реальность, которую мы строим.
Майя Санду об открытии переговоров с ЕС: Это реальность, которую мы строим.

Глава государства заявила, что Молдова получила «дополнительный повод быть уверенной в своём европейском будущем», передает unimedia.info

По словам главы государства, открытие переговоров отражает совместную работу общества и властей, а также усилия граждан, поддерживающих европейский курс страны.

Майя Санду отметила, что вопросы, входящие в первый кластер европейского законодательства, напрямую касаются интересов граждан — справедливой юстиции, эффективных институтов, борьбы с коррупцией, соблюдения прав человека и равных возможностей.

Президент подчеркнула, что Молдова продолжает движение по европейскому пути, однако этот процесс требует настойчивости и последовательных реформ.

По её словам, вступление в Европейский союз уже не является отдалённой целью, а становится «реальностью, которую страна постепенно формирует».

«Мы пришли сюда благодаря совместной работе и усилиям людей, которые верят в европейское будущее Республики Молдова. Наша страна движется вперёд, и оставшийся путь требует дальнейшей настойчивости. Но сегодня у нас есть ещё один повод быть уверенными: вступление Республики Молдова в Европейский союз уже не является далёкой целью, это реальность, которую мы уже строим», — написала Майя Санду в социальных сетях.

Майя Санду об открытии переговоров с ЕС: Это реальность, которую мы строим

Источник
unimedia.info logounimedia
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