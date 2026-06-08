Санду: СИБ прошел глубокую реформу при поддержке европейского государства.

Соответствующее заявление президент сделала, комментируя инцидент с обменом сотрудниками СИБ в конце апреля. Это дело сейчас расследуют прокуроры, и, по словам Санду, его не следует предрешать до завершения следственных действий, пишет ziua.md

«Давайте не будем делать выводы раньше прокуроров. Дело расследуется ими, и только они могут сказать, была ли это проблема организации или нечто большее», — заявила Майя Санду.

Глава государства отметила, что ни одна спецслужба в мире не может дать абсолютных гарантий безопасности.

«Никто никогда не может сказать, что доверяет какому-нибудь органу на 100%. Мы видели разоблаченные случаи шпионажа и в Австрии, и в других европейских странах. Такое случается везде», — сказала Санду.

В то же время Майя Санду заявила, что доверяет СИБу. По ее словам, это доверие разделяют и партнеры в других странах.

«Я доверяю Службе информации и безопасности. И я говорю это не только потому, что доверяю сама, но и потому, что доверяют наши партнеры. Спецслужбы серьезных стран не развивают тесного сотрудничества без взаимного доверия. СИБ был реструктурирован при поддержке европейского государства — там провели глубокую реформу. Я высоко ценю преобразования, которые произошли за эти годы», — заявила президент.

В то же время она признала, что риски полностью исключить невозможно: в любом учреждении могут найтись люди, нарушающие правила.

«Это не значит, что где-то, в том или ином направлении, не может оказаться еще один такой человек. Такой риск существует всегда», — уточнила Майя Санду.

Напомним, что в конце апреля двое сотрудников СИБ, арестованных в России, были обменяны на бывшего заместителя директора СИБ Александра Балана, обвиняемого в госизмене, и на гражданку РФ. Обмен произошел на польско-белорусской границе.

Тогда СИБ выразил благодарность партнерским спецслужбам Румынии, Польши и США за «тесное сотрудничество и последовательную поддержку на протяжении всего процесса». В самом ведомстве продолжаются внутренние расследования в рамках «дела Балана».